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Экс-глава разведки Чехии Шандор: Украина рискует развалиться в ходе конфликта

Экс-глава разведки Чехии Шандор: Украина рискует развалиться в ходе конфликта

Украина может понести огромные потери и прийти к окончательному исчезновению в результате конфликта. Соответствующее мнение в рамках интервью для польского журнала Mysl Polska выразил бывший глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор.

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