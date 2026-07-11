Евросоюз разрешил IT-компаниям искать в переписках людей надругательства над детьми

Европейский парламент одобрил продление действия временных правил, позволяющих технологическим компаниям добровольно проверять личные сообщения, электронную почту и другие онлайн-коммуникации пользователей на наличие материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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