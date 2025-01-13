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Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

"Пример совкового мышления- почти всё население б/У, срочно переписавшееся в "русские". Им в совке было хорошо и они хотят туда снова.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Странная какая-то смесь! Вообще-то грабить у нас и своих хватает! Автор беспокоится, что им не хватит?
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6 час.
СБ
Слава Белый
И что это за высер длба? По другому и не скажешь. Наглосаксонский или пиндосский подкормыш наблевал вагон с тележкой. Типа суперпатриот и сберегатель бабла государства Российского? Как бы жирный кусок не отобрали, который явно не собственным горбом заработал? Сколько таких &quot;охранителей&quot; от неправильных русских появилось за последние годы. Как визги их зае...! А на самом деле именно они и есть главные паразиты на теле народа.
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6 час.

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