Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

СБ

Слава Белый

И что это за высер длба? По другому и не скажешь. Наглосаксонский или пиндосский подкормыш наблевал вагон с тележкой. Типа суперпатриот и сберегатель бабла государства Российского? Как бы жирный кусок не отобрали, который явно не собственным горбом заработал? Сколько таких "охранителей" от неправильных русских появилось за последние годы. Как визги их зае...! А на самом деле именно они и есть главные паразиты на теле народа.