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Власти Германии боятся, что «Роснефть» выкупит свои же немецкие активы через подставных лиц

Власти Германии боятся, что «Роснефть» выкупит свои же немецкие активы через подставных лиц

У российской компании «Роснефть» ожидаемо возникли проблемы с ее немецкими активами. Ситуация не получает решение даже при согласии материнской компании на отчуждение своих зарубежных активов в пользу европейского собственника.

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