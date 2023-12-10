Штайе: Следует наложить санкции на Израиль и привлечь США к ответственности

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что на Тель-Авив необходимо наложить санкции за преступления против мирного населения Газы, а США следует привлечь к ответственности за поддержку жестоких действий Израиля.
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