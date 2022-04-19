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Санитарные ограничения в КНР, связанные с COVID-19, привели к падению производства полупроводников в стране

Санитарные ограничения в КНР, связанные с COVID-19, привели к падению производства полупроводников в стране

В то время, как многие страны и компании пытаются увеличить производство полупроводников, в Китае началась серьёзная вспышка распространения COVID-19.

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