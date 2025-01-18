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Имущество Моргенштерна арестовали в рамках уголовного дела

Имущество Моргенштерна арестовали в рамках уголовного дела

Прокуратура Москвы сообщила об аресте дома Моргенштерна в Истринском районе Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

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