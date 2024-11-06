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Царьград

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Что означает победа Трампа для России? Дугин: "В Киеве ситуация, близкая к панике"

Что означает победа Трампа для России? Дугин: "В Киеве ситуация, близкая к панике"

Победу Трампа на выборах президента США в данный момент никто уже не оспаривает. Хотя, подчеркнём, что есть ещё Пенсильвания, где подсчёт голосов не завершён.

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