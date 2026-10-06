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Аргументы и Факты

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У 71-летнего бездомного на счете обнаружили пять миллионов рублей

У 71-летнего бездомного на счете обнаружили пять миллионов рублей

У 71-летнего бездомного в китайском городе Чандэ обнаружили на счету более 424 тысяч юаней (5,4 миллиона рублей), пишет издание South China Morning Post.

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