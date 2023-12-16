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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов выиграл все 8 гонок на Кубке России в текущем сезоне

У Большунова первые места в трех спринтах, четырех гонках с раздельного старта и одном масс-старте. Спортсмен лидирует в общем зачете Кубка России, оторвавшись от идущего на втором месте Савелия Коростелева больше чем на 100 очков.

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