Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink

Группировка будет состоять из 198 аппаратов Турция приступила к созданию собственной низкоорбитальной системы спутниковой связи Astralink, которая должна обеспечить устойчивую связь на территории страны и в дружественных Анкаре государствах.
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