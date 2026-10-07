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Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink

Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink

Группировка будет состоять из 198 аппаратов Турция приступила к созданию собственной низкоорбитальной системы спутниковой связи Astralink, которая должна обеспечить устойчивую связь на территории страны и в дружественных Анкаре государствах.

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