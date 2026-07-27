«Коммерсантъ» узнал о планах РНПК выйти из антитеррористического страхового пула

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует в ближайшее время покинуть Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) — объединение страховых компаний для перестрахования рисков терроризма и диверсий, узнал «Коммерсантъ».
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