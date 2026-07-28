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Царьград

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Плохие новости для Киева. Эксперт объяснил, что произошло после ударов по НПЗ

Плохие новости для Киева. Эксперт объяснил, что произошло после ударов по НПЗ

Эксперт сделал неожиданное заявление о ситуации с бензином в России.Ситуация с обеспечением регионов топливом по сравнению с началом июля заметно улучшилась, хотя различия между субъектами страны по-прежнему сохраняются.

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