Двойная радуга удивила жителей Бердска в пасмурный день

В Бердске во время дождя наблюдали редкую двойную радугу, у которой цвета во внешней дуге расположены в обратном порядке из-за двойного отражения света в каплях воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский заговор...
- Ч "Шайтан-курьер" е...
- Петербурженку-пед...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым