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Царьград

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Двойная радуга удивила жителей Бердска в пасмурный день

Двойная радуга удивила жителей Бердска в пасмурный день

В Бердске во время дождя наблюдали редкую двойную радугу, у которой цвета во внешней дуге расположены в обратном порядке из-за двойного отражения света в каплях воды.

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