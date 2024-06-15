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NYT впервые опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный в апреле 2022 года

NYT впервые опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный в апреле 2022 года

В соглашении, в частности, сказано, что Киев обязуется никогда не вступать в НАТО или другие альянсыГазета The New York Times (NYT) впервые опубликовала полный проект мирного договора между Россией и Украиной.

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