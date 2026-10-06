В Казани разыскивают мужчину, спровоцировавшего ДТП с автобусом

ГАИ Казани разыскивает мужчину, который спровоцировал ДТП на проспекте Ибрагимова. Он несколько раз выбегал на проезжую часть, каждый раз словно пытался попасть под машину.
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