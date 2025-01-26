😳А так после новогодних праздников выглядит лес на Березовской горе. Фото ёлок со спиленными верхушками поделились наши подписчики.
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😳А так после новогодних праздников выглядит лес на Березовской горе. Фото ёлок со спиленными верхушками поделились наши подписчики.