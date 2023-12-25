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Страна-бензоколонка: в США побили все исторические рекорды по добыче нефти и газа

Страна-бензоколонка: в США побили все исторические рекорды по добыче нефти и газа

Добывающие компании США совокупно установили новый исторический мировой рекорд по добыче нефти. Согласно данным Управления энергетической информации, по состоянию на 20 декабря производство черного золота значительно превысило предыдущий рекорд в 12,5 миллиона баррелей в сутки.

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