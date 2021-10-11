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«Хуже по качеству и дороже»: в офисе Зеленского сравнили русские и украинские продукты

«Хуже по качеству и дороже»: в офисе Зеленского сравнили русские и украинские продукты

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские продукты, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, «хуже по качеству», чем украинские.

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