Юрий Ильинов

Преступления Украины: Киевский режим ударил по пляжу в районе Геленджика – погибли шесть человек, в том числе трое детей Атаки киевского режима по курортным объектам приобрели системный характер. Сегодня утром ВСУ ударили по пляжу в районе Геленджика Краснодарского края – обломки БПЛА упали на пляж курортного посёлка Архипо-Осиповка, расположенного к югу от города. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», – написал Кондратьев в своём канале в мессенджере Мах и добавил, что на местах падения обломков дрона работают оперативные и специальные службы. Позже губернатор сообщил, что количество жертв вражеского террора увеличилось до шести человек, трое из которых – дети. Количество пострадавших возросло до 40 человек – в их числе несовершеннолетние. 17 пострадавших находятся на лечении в медицинских учреждениях Геленджика, Горячего Ключа и Туапсинского округа. «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь», – написал Кондратьев в Мах. Эта атака по курортным объектам – не первая. Напомним – 13 августа 2014 года украинская РСЗО «Смерч» обстреляла кассетными боеприпасами отдыхающих на берегу реки Крынка в городе Зугрэс (ДНР). Тогда погибли 19 человек, 40 получили ранения. Спустя почти 10 лет, 23 июня 2024 года ВСУ запустили американскую ракету ATACMS по пляжу под Севастополем, в результате чего погибли трое детей и двое взрослых, а более 120 человек были ранены. А в ночь на 25 июля текущего года бандеровцы ударили по курортному посёлку в Кирилловке Запорожской области с помощью большого количества ударных дронов – погибли 12 отдыхающих, в том числе четверо детей. «Какой был в этих налетах военный смысл? Никакого. Чистый террор. И это явно не экспромт вражеского дроновода, опившегося горилкой. Приказы на такие удары даются вышестоящим командованием в письменном виде, с координатами цели и расходом ударных средств. Было бы очень интересно взглянуть, чья подпись стоит под документом. И принять все возможные меры для физической ликвидации этого нелюдя», – написал военкор Александр Коц, комментируя сегодняшнюю атаку по курортному посёлку в Краснодарском крае. Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ по курортному посёлку проявлением варварства и садизма. «Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, но ждать военного трибунала, я думаю, что нет смысла. Нужно решать этот вопрос незамедлительно», – сказал Колесник. Он также заявил, что удары ВСУ по военным объектам в глубине России ещё можно объяснить, «однако остаётся непонятным, какие военные цели могли находиться в Геленджике, где проживает большое количество мирных жителей». Комментируя трагедию в Архипо-Осиповке, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сказала: «Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность к терроризму». Она также высказала мнение, что страны Евросоюза и НАТО стали частью международной террористической деятельности. Атаки Геленджика начались в 3 часа ночи. Жителей города и отдыхающих предупредили о беспилотной опасности и возможных громких звуках работы ПВО. Утром поступило сообщение об отбое опасности, но, спустя два часа ВСУ нанесли подлый удар по пляжу. По словам одного из отдыхающих, всё произошло настолько внезапно, что люди не успели покинуть места отдыха, чтобы спрятаться за скалами, поэтому укрылись лежаками. Другой отдыхающий рассказал журналистам, что слышал пулемётную очередь, а затем – взрыв. Таким образом, нанося удары по мирной инфраструктуре регионов РФ и местам скопления людей, киевские террористы пытаются запугать население. Сегодня главная цель главарей «незалежной» – не допустить массовую явку на выборы в Государственную думу РФ во всех регионах страны. Однако бандеровцы тщетно надеются на это. Жители недавно присоединённых к России территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – продемонстрировали почти стопроцентную явку на референдум о присоединении к России в сентябре 2022 года, не испугаются в этот раз, когда будет решаться судьба страны. Тем более, что жители РФ знают: все преступники понесут заслуженное наказание, так как профильные ведомства проводят мониторинг ущерба, нанесённого Украиной и другими недружественными странами гражданам РФ. На заглавном фото: Скорая помощь увозит пострадавшего от удара ВСУ по пляжу в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.