В Иркутске отремонтировали колокольню Спасской церкви

В Иркутске с 2025 года ремонтируют самую старую церковь города — Спасскую. 5 августа 2026 года Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области сообщила об окончании ремонта фасадов колокольни.
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