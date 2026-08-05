НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

В Иркутске отремонтировали колокольню Спасской церкви

В Иркутске с 2025 года ремонтируют самую старую церковь города — Спасскую. 5 августа 2026 года Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области сообщила об окончании ремонта фасадов колокольни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии