TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

776 подписчиков

Известный продюсер заявил, что у Веры Брежневой нет шансов вернуться на российскую сцену

Известный продюсер заявил, что у Веры Брежневой нет шансов вернуться на российскую сцену

Продюсер Павел Рудченко заявил, что у Веры Брежневой нет шансов вернуться на российскую сцену. По мнению Рудченко, певица, покинувшая Россию по политическим соображениям, при всем желании уже не сможет вернуть расположение зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх