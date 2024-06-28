Известный продюсер заявил, что у Веры Брежневой нет шансов вернуться на российскую сцену

Продюсер Павел Рудченко заявил, что у Веры Брежневой нет шансов вернуться на российскую сцену. По мнению Рудченко, певица, покинувшая Россию по политическим соображениям, при всем желании уже не сможет вернуть расположение зрителей.
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