Что обещала глава Минсельхоза аграриям в их профессиональный праздник 

Новый министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга поздравила работников отрасли с отмечаемым сегодня профессиональным праздником - Национальным днем работников сельского хозяйства и промышленности.
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