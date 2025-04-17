Санкции не помеха: Huawei продолжает получать 7-нм чипы от TSMC через посредников

Санкции не помеха: Huawei продолжает получать 7-нм чипы от TSMC через посредниковНесмотря на ужесточение экспортного контроля со стороны США, в новых ИИ-ускорителях Huawei Ascend 910C были обнаружены иностранные компоненты.
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