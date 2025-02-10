Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

SI

Sergey Ivanov

Эх, детские годы! Славное было время! Мы жили в авиагородке. И вот в начале 60-х годов в авиации произошла революция: переход на реактивную технику. Сотни невостребованных авиадвигателей оказались на свалке. Отец однажды мне рассказал, что в выпускных клапанах авиадвигателей используется натрий для охлаждения и равномерного отвода тепла. Если бы он только знал, к чему это приведет- он бы ни за что не рассказал бы об этом! И мы научились добывать натрий из этих клапанов! Делаешь насечку напильником на ножке клапана, потом резкий удар кувалды- и клапан разламывается пополам. Осталось только выковырять натрий... Вскоре эта зараза охватила весь поселок- и возле каждой лужи стояла стайка пацанов. В луже шипел и булькал клапан, выбрасывая водород, который периодически взрывался! Развлечение кончилось неожиданно. Один из нашей компании додумался притащить клапан в школу и забросить его в унитаз! Взрывом водорода толчок разнесло вдребезги, а содержимое заляпало стены и потолок! Счастье, что никто не пострадал... После этого наваждение схлынуло так же неожиданно, как и появилось...