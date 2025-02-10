У современных мальчишек есть доступ к самым разным достижениям пиротехнической науки. В новогодние праздники разнообразие и количество всевозможных петард, ракет, хлопушек и фейерверков, представленных в продаже, просто поражает.
Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард
Комментарии
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лл
лина любимцева
Этим пацанам лишь бы бабахкать!!! Что за пристрастия?... ЭТИ ПОРОСЯТА БАБУШЕК ТОЛЬКО ПУГАЮТ!!
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21 час.
SI
Sergey Ivanov
Эх, детские годы! Славное было время! Мы жили в авиагородке. И вот в начале 60-х годов в авиации произошла революция: переход на реактивную технику. Сотни невостребованных авиадвигателей оказались на свалке. Отец однажды мне рассказал, что в выпускных клапанах авиадвигателей используется натрий для охлаждения и равномерного отвода тепла. Если бы он только знал, к чему это приведет- он бы ни за что не рассказал бы об этом! И мы научились добывать натрий из этих клапанов! Делаешь насечку напильником на ножке клапана, потом резкий удар кувалды- и клапан разламывается пополам. Осталось только выковырять натрий... Вскоре эта зараза охватила весь поселок- и возле каждой лужи стояла стайка пацанов. В луже шипел и булькал клапан, выбрасывая водород, который периодически взрывался! Развлечение кончилось неожиданно. Один из нашей компании додумался притащить клапан в школу и забросить его в унитаз! Взрывом водорода толчок разнесло вдребезги, а содержимое заляпало стены и потолок! Счастье, что никто не пострадал... После этого наваждение схлынуло так же неожиданно, как и появилось...
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12 час.
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