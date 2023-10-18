Индия летит на Луну. Далее - Марс, Венера, Солнце...

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал департамент космических исследований страны к 2035 году создать первую индийскую обитаемую космическую станцию, а к 2040 году впервые высадить на Луну индийских космонавтов.
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