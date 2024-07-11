Николай Наумов, Анна Ковальчук и Алексей Воробьев снимаются в сказке «Ворожея»

Начались съемки сказки «Ворожея», основанной на славянском фольклоре. Фильм под рабочим названием «Василисса» создается «Ленфильмом» при поддержке Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба киностудии.
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