В общении со следователем задержанный по делу об убийстве признал вину. Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу.
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В общении со следователем задержанный по делу об убийстве признал вину. Видео: ГСУ СК РФ по Петербургу.