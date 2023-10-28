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Сегодня – День анимационного кино

Сегодня – День анимационного кино

Мировое сообщество отмечает сегодня День анимационного кино. Как передает корреспондент «Нового Дня», Международный день анимации был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году.

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