Мировое сообщество отмечает сегодня День анимационного кино. Как передает корреспондент «Нового Дня», Международный день анимации был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году.
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