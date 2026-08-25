Контроль за транзакциями: с 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным карт «Мир» и СБП

Это позволит отслеживать подозрительные переводы внутри страны.С 1 сентября 2026 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит прямой доступ к данным платежной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода.
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