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Квартира, дом, дача

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Как сложить простынь на резинке: пошаговая инструкция

Как сложить простынь на резинке: пошаговая инструкция

Рассказываем, как легко и просто сложить простыни на резинке, чтобы в шкафу всегда был порядок. Преимущества простыни на резинке Такой вид постельного белья имеет свои плюсы: Простыня надежно фиксируется на матрасе благодаря эластичной резинке, вшитой по швам.

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Комментарии
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Елена Александровна
Очень интересные советы, спасибо! Но по-русски не говорить, не писать слово простынЬ нельзя! Только простыня! &quot;Смотри не простынь, теплее одевайся, на улице холодно&quot; - тут &quot;простынь&quot; на месте, а постельное бельё всегда только простыня.
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