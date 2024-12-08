Рассказываем, как легко и просто сложить простыни на резинке, чтобы в шкафу всегда был порядок. Преимущества простыни на резинке Такой вид постельного белья имеет свои плюсы: Простыня надежно фиксируется на матрасе благодаря эластичной резинке, вшитой по швам.
Как сложить простынь на резинке: пошаговая инструкция
Комментарии
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Елена Александровна
Очень интересные советы, спасибо! Но по-русски не говорить, не писать слово простынЬ нельзя! Только простыня! "Смотри не простынь, теплее одевайся, на улице холодно" - тут "простынь" на месте, а постельное бельё всегда только простыня.
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