Как сложить простынь на резинке: пошаговая инструкция

Елена Александровна

Очень интересные советы, спасибо! Но по-русски не говорить, не писать слово простынЬ нельзя! Только простыня! "Смотри не простынь, теплее одевайся, на улице холодно" - тут "простынь" на месте, а постельное бельё всегда только простыня.