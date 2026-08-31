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Мировое обозрение

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CD Projekt Red ответила фанатам, которые хотят The Witcher 4 с Геральтом, а не Цири в главной роли

CD Projekt Red ответила фанатам, которые хотят The Witcher 4 с Геральтом, а не Цири в главной роли

Филипп Вебер, нарративный директор CD Projekt Red и The Witcher 4, впервые открыто ответил фанатам, недовольным выбором протагониста.

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