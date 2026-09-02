"It's A Simple Simmer, And Then Crack The Eggs On Top": Women Are Sharing The "Lazy Girl" Recipes They Turn To When They Want Something Easy And Delicious

"I thought it was all hype, but it's actually amazing. All you need is pasta, cherry tomatoes, feta cheese, garlic, and simple seasonings like salt, pepper, garlic powder, Italian seasoning, and red pepper flakes.
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