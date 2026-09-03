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«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот» отменил часть рейсов и перенёс время вылета других из-за действующих 3 сентября временных ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Шереметьево.

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