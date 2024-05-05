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Катричу могут отменить красную карточку, рассказал Осипов

«Отменят ли Катричу красную? Вопрос дискуссионный, но так как мое мнение там будет учитывается, я думаю, что мы Толе простим.

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