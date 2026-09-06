Минниханов принял эстафету Всемирных игр кочевников – они пройдут в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников – коокор, а также официальную эстафету предстоящего турнира, который пройдет в Казани в 2028 году, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.