Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю и возможности уровня Pro Max: смартфон iQOO 16 выйдет уже в сентябре

Новый флагман iQOO делает ставку на продвинутый экран Samsung и отдельный чип для обработки графики Компания iQOO официально подтвердила, что iQOO 16 и планшет iQOO Pad Ultra будут представлены в Китае уже в сентябре.
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