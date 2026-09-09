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Регионы России

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ФАС проводит проверку АО «Электромаш» по качеству продукции и возможным нарушениям

ФАС проводит проверку АО «Электромаш» по качеству продукции и возможным нарушениям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила 14 августа официальные запросы крупнейшему отечественному производителю материалов для печатных плат, АО «Электромаш», с просьбой предоставить доказательства отсутствия нарушений в процессе государственных закупок и недопущения злоупотребления доминирующим положением на рынке начиная с 2023 года.

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