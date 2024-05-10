Российские борцы завоевали ещё три лицензии на Олимпиаду в Париже

Российские борцы греко-римского стиля Садык Лалаев, Сергей Кутузов и Артур Саргсян завоевали олимпийские лицензии в категориях до 60, 77 и 97 кг соответственно на отборочном турнире в Стамбуле, сообщает “РБК Спорт”.
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