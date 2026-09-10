The post-Soviet country finally adopted the alphabet in Latin

The final version of the alphabet was approved by the decision of the Senate of Uzbekistan. It will be based on Latin graphics, as the press service of the upper house of the Uzbek parliament informed.
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