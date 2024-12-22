Фарид Мухаметшин: Семья – фундамент, на котором держится общество

Год семьи заканчивается, но поддержка семей в Татарстане продолжается. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в Татарстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии