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Маралы, медведи, пищухи: какие животные попадали в кадр фотографов прошлого на Алтае

Маралы, медведи, пищухи: какие животные попадали в кадр фотографов прошлого на Алтае

Съемки животных, особенно диких, требуют немалого терпения, выдержки и хорошей оптики. Неудивительно, что фотографов-анималистов всегда было мало, а уж в советские годы – и подавно.

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