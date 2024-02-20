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В Орле обработали подвал многоквартирного дома с «трупным запахом», но виновника беды не называют

В Орле обработали подвал многоквартирного дома с «трупным запахом», но виновника беды не называют

Жители дома №27 ул. 6-ой Орловской дивизии спустя почти месяц добились от власти и управляющей компании уборки подвала, пары из которого в результате подтопления мутной жидкостью пропитали все квартиры «трупным запахом».

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