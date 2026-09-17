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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев о футболке ван дер Сара: «В 2009-м после 3:3 с «МЮ» подошел, поменялся. Прилетаю домой счастливый, открываю сумку – а ее украли. Больше ни с кем не меняюсь»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку экс-голкипера «МЮ» Эдвина ван дер Сара.

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