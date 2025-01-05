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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Панатинаикосом». Спортс’’ покажет матч в 21:30 мск с комментарием Лукомского

Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Вадима Лукомского. ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате, «Панатинаикос» – на 3-м.

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