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Иркутск Сегодня

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В Иркутске обсуждают строительство футбольного стадиона, спорткомплекса и двух логистических центров

В Иркутске определили перспективные площадки для новых инвестиционных проектов. В городе планируют построить два распределительных логистических центра в Ленинском районе, а также крытый футбольный стадион, многофункциональный спорткомплекс и академию баскетбола.

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