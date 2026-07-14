В Иркутске обсуждают строительство футбольного стадиона, спорткомплекса и двух логистических центров

В Иркутске определили перспективные площадки для новых инвестиционных проектов. В городе планируют построить два распределительных логистических центра в Ленинском районе, а также крытый футбольный стадион, многофункциональный спорткомплекс и академию баскетбола.
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