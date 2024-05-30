Новое извержение вулкана привело к эвакуации на юго-западе Исландии

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Это произошло вскоре после того, как власти эвакуировали близлежащий город Гриндавик, сообщает The Guardian со ссылкой на исландскую метеорологическую службу.
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