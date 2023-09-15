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Понаехал или коренной: какой ты житель Уссурийска?

Понаехал или коренной: какой ты житель Уссурийска?

Редакция ИА UssurMedia подготовила викторину для своих читателей в надежде, что кто-то порадуется своим познаниям, а кто-то узнает что-то новое.

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