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Гостевой брак длиною в тридцать лет: почему Нина Усатова жила отдельно от мужа и на пороге каких перемен стоит сейчас

Гостевой брак длиною в тридцать лет: почему Нина Усатова жила отдельно от мужа и на пороге каких перемен стоит сейчас

Актриса Нина Усатова и её супруг, лингвист и актёр Юрий Гурьев, уже около тридцати лет состоят в браке, однако большую часть этого времени они провели в разных городах.

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