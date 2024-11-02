Лидером Консервативной партии Британии впервые стала чернокожая женщина

ЛОНДОН, 2 ноября, ФедералПресс. Британку нигерийского происхождения Кеми Баденок избрали новым лидером Консервативной партии Великобритании, экс-министр бизнеса и торговли стала первой женщиной на этом посту после недавнего поражения партии на парламентских выборах.
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